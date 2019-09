– Er den norske regjeringen redd for at det skal bli for få nordmenn i verden?

Margaret Atwood (79) ler kort, men skarpt. Hun vipper lett med den foten som krysser den andre. At også norske kvinner stilte seg opp i røde kapper som lignet kostymer fra The Handmaid’s Tale for å protestere mot innstramninger i abortlovgivningen, hverken overrasker eller imponerer. Hun nikker likevel anerkjennende og sier: