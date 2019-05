Jeg skal ha med masse sykeutstyr, rullator og intravenøst og apparater, det er et mas med den utslitte kroppen min, så jeg må prøve først. Et par timer hjemme, en natt, en natt til. Og så, hjem for alvor.

På sykehus gjelder det å spare på kreftene, og tanken på ­hunder jeg ikke får kost med, har vært uutholdelig, så jeg har skjøvet den unna.