A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden – Hun gjør meg så sint, men det er et eller annet der som jeg er veldig glad i Da hun begynte å se på kona med nye øyne, gjenoppdaget hun kjærligheten.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

13 minutter siden

Tone og Cecilie har to gutter i den mest krevende barnehagealderen. Etter at de fikk de etterlengtede barna, har forholdet dem imellom blitt dårligere. De er alltid presset på tid, Cecilie blir irritert og Tone tar til tårene. Konfliktene er særlig tydelige når det gjelder hvordan barna skal oppdras. Cecilie vil ikke gå i terapi, så jeg har møtt Tone alene. I forrige time var det meste mørkt. Men mye har skjedd siden sist.

Tone: Cecilie og jeg har hatt noen samtaler og blitt mer enige. Vi ser mønstrene, begge to. Det som har endret seg siden jeg var hos deg forrige gang, er at jeg plutselig så henne og det hun har vært igjennom på en ny måte. Jeg klarte å legge vekk bitterheten og sinnet og forakten litt. Og da jeg klarte det, begynte en positiv prosess som gjør at hun forhåpentlig føler seg litt mindre dømt.

Jeg kan være veldig utålmodig, men nå har jeg egentlig bestemt meg: Dette må jeg bare prøve å stå i. På mange måter er barna god nok grunn til å kjempe for forholdet, men jeg har ikke lyst til å leve et «uekte» liv der vi er gift for barnas skyld. Nå har jeg fått kjenne på at det er «noe» der mellom Cecilie og meg, jeg fikk plutselig kjenne på noen varme følelser igjen, det skjedde noe i meg som gjorde meg mer raus overfor henne. Hun gjør meg så sint, men det er et eller annet der som jeg er veldig glad i.

