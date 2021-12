Gikk fremmedkrigerne under radaren?

Nynazister som dro til Ukraina, var ikke vår øverste prioritet, sier PST.

Siv Sørensen, strategisk analytiker Martin Bernsen seniorrådgiver og påtalejurist Thomas Blom i PST. Alle tre mener de har hatt kontroll på fremmedkrigerne som reiste til Øst-Ukraina fra Norge.

9. des. 2021 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

Ti år etter 22. juli mener PST at terrortrusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge er like stor som trusselen fra de islamistiske miljøene. De ønsker ikke gå ut med et nøyaktig tall, men anslår at det kan være i overkant av 100 aktive nynazister i Norge i dag. Men de er ikke alltid så enkle å få øye på. Det var ikke fremmedkrigerne heller.

A-magasinet har møtt to av Norges ukjente fremmedkrigere.

