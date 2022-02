Den gamle hunden og jeg

Jeg kjenner en stor ømhet for ham som snart har levd hele sitt liv og som ikke lenger vil gjøre som andre sier.

Niels Fredrik Dahl

Lars Fiske Illustratør

Han er en gammel hund, hvis dager på Jorden er talte. Stor og tung og svart og gråsprengt, med en hvit flekk på brystet, stolt hale, følsomme labber.

Han har hatt gjesteopptredener i diktsamlinger og romaner, han har fått egne vers i bursdags- og konfirmasjonssanger.

Han har luktet alt som er å lukte, ristet på pelsen av alt han ikke forstår, alt som ikke passer ham og gått videre. Han har gått og gått og gått dit han har fått beskjed om å gå.

Hele livet har han forsøkt å gjette seg til hvordan han skal oppføre seg, hvordan vi vil at han skal være, hva det vil si for oss at han er en hund: Kom, sitt, dekk, på plass, bli.