Psykolog Frode Thuen: Besatt av kjærlighet

Helt siden hun var barn, har hun drømt å finne seg en kjæreste. Hun har konsumert enorme mengder kjærlighetsromaner og -filmer, men har aldri vært i et forhold.

30 minutter siden

Så lenge jeg kan huske, har jeg hatt et sterkt ønske om å elske noen, og at noen skal elske meg. Jeg kan fortsatt huske at jeg som barn sprang etter guttene i barnehagen, og at hver gang jeg som liten hadde en gutt på besøk hjemme hos oss, tenkte jeg at han kunne bli kjæresten min. Jeg elsket å se på Disney-filmer om prinser og prinsesser, og jeg har hele livet slukt alle TV-serier og filmer om «boy falls in love with girl». Og jeg drømmer stadig om kjærlighetsrelasjoner når jeg sover, og fantaserer og er avstandsforelsket på dagtid.

Jeg vil si at kjærlighet er en slags besettelse. Jeg har skrevet om dating og kjærlighetsdrama på tentamen. Jeg leser stadig bøker om flørting og kjærlighetsrelasjoner, og jeg hører podkaster om kjærlighetssorg. Jeg har i løpet av mine 26 år dykket ned i så mye kjærlighetsmateriale, at jeg føler at jeg har masse kunnskaper om temaet. Jeg er da også den i venninnegjengen som gir råd om kjærlighet, og som blir lyttet til. Ironisk nok har jeg aldri opplevd kjærlighet selv, eller fått hjertet mitt knust.

Les Frode Thuens svar lenger ned: