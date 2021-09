A-magasinet Vinskolen Myke hverdagsviner

Flere enn meg som synes overgangen til hverdagen var litt heftig? Her er seks støtdempere.

Måtte det gå så kjapt? Trengte overgangen fra late sommerdager til hissig vekkerklokke være så brutal? Jeg elsker jobben min. Verdsetter hverdagen. Likevel må jeg erkjenne at noe dramatisk har skjedd med evnen til å sjonglere flere oppgaver samtidig og rekke tidsfrister.

Et foreløpig bunnpunkt ble nådd den morgenen jeg kom for sent til et møte fordi jeg ikke fant buksene mine. Nå skal det nevnes at jeg eier kun to par. Det ene er en nær ubrukt fjellbukse. Kjoler derimot, har jeg nok av. Men høstluften er ikke lenger mild mot bare legger. Jeans kjennes som en tvangstrøye.

I det minste ga de inspirasjon til denne vinspalten. Nå trenger vi viner som føles som en klem. Dropp smakene som utfordrer og lugger. Jeg vil ha helgekos og dyne i sofaen. Jeg vil ha romantisk komedie og en unge i hver armkrok. La oss gjøre alt vi kan for å gjøre denne helgen myk og drøy.

Forskjellen på sofa- og matvin

Utfordringen er at mange av verdens klassiske vinstiler er laget for å kombineres med mat. En matvin trenger nær diametralt motsatte egenskaper av en sofavin.

Vil du ha følelsen av å bli klappet på innsiden av kinnet? Da nærmer vi oss nå.

Ta rødvin fra Bordeaux, for eksempel. Kjennetegnes ved smak av solbær og urter. Ofte kjennes det som en saftig og leskende kjerne inni et skjelett, eller reisverk av tørrhet. Har du merket hvordan gommene og tungen blir litt ru? Den strukturen er fenomenal til lam. Elsker du en marmorert biff med fett, salt og kraft? Rød Bordeaux ville være en perfekt match på Tinder, for å si det sånn. Men om denne uken har vært i røffeste laget, kan den ru følelsen kjennes som nok en motbakke du må forsere.

Rødvin fra Burgund er transparent på farge, lett i kroppen og bærer en smak av syrlige bær. Innimellom går assosiasjonene mot tyttebær. Du kan sikkert forestille deg hvor digg det er til matretter med sopp. Men til Netflix? Da blir den syrligheten gjerne litt anmassende.

