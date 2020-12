A-magasinet Siste ord Christine Koht om julaften og ensomhet: – Husk, det er bare en dag Det skal mye til at julaften morgen ikke er perfekt, for ingen stiller for høye krav til den.

Christine Koht Komiker og foredragsholder

Lars Fiske Illustrasjon

8 minutter siden

Pysj. Fyr i peisen, stearinlys. Julete og vørterbrød. Det er julaften morgen, og visst er det julesanger på radioen også. Perfekt. Men resten av dagen? Vel.

Den, stakkar, er utsatt for en drøss med ønskedrømmer den ikke kan leve opp til, enten det er korona eller ikke. Resten av dagen er så tynget av kulturelle fantasier at den nesten er dømt til å mislykkes, så vi må gi den litt slakk. For det er jo bare en dag.

– Jeg skal være alene på julaften

Nylig kom en pen dame bort til meg på gaten og sa:

– Dette har jeg ikke fortalt til noen, men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle si det til deg. Jeg skal være alene på julaften, og det gruer jeg meg fryktelig til.

Tøft gjort!

– Så utrolig bra at du sier det til meg, sa jeg.

– Si det til noen andre også, hvis du kan. Det er lettere når du først har gjort det én gang.

Det er fordelen med at jeg er blitt så tykk og rund og ufarlig, og at alle vet at livet mitt hverken har vært eksemplarisk eller helt enkelt. Folk kommer rett bort til meg og forteller sånt. Det er et privilegium jeg er veldig takknemlig for.