Bortens gullkorn om sprikende staur er ødelagt. Folk aner ikke hva staur er.

Plastemballerte høyballer blir aldri det samme som sprikende hesjestaur.

Per Borten ut på slottsplassen med regjeringen sin i 1965. Foto: NTB

Nå nettopp

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Lite slår et godt språklig bilde. Et sånt som forklarer alt.

”En blind muldvarp med solbriller i en mørkelagt kulkælder kan på lang afstand se, at året 2020 har været elendigt for Venstre,” sa for eksempel en danske i podkasten Altinget her om dagen.

Også tidligere statsminister Per Borten (Sp) kunne få sagt det. 17. mars er det femti år siden han sammenlignet regjeringen sin med sprikende staur og gikk av. Replikken er blant de fineste bilder fra norsk politikk og bør markeres med festmøter og seminarer når coviden slipper taket.

Borten hadde overlevd mye rart i politikken. Han ble avbildet i Dagbladet i underbukse, hatt og et par gode sko. Men så kom lekkasjen som ødela alt.

På et fly fra Fornebu til København viste Borten frem et notat om Norge og Europa til en fyr som satt på turistklasse på seteraden bak. Han het Arne Haugestad og var leder av Folkebevegelsen mot EEC.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn