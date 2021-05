Hun ønsker å komme seg ut av forholdet til en gift mann

Hun har latt seg forføre av en gift mann via en eskorteapp. Nå sliter hun med samvittigheten og ønsker å trekke seg ut. Det kan bli vondt.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Jeg er en kvinne i midten av 30-årene som har vært singel i noen måneder, etter at et langvarig og krevende samboerskap tok slutt. Til å begynne med følte jeg meg helt ferdig med menn, men flere av venninnene mente at jeg burde finne meg en ny. Jeg lastet etter en tid ned en datingapp, som til min overraskelse viste seg å være en slags eskortetjeneste.

Her ble jeg kjent med en mann, som jeg møtte et par ganger. Første gang tok vi en kaffe. Etterpå lot jeg meg nesten forføre i en bil på en parkeringsplass, midt på lyse dagen. Jeg fikk dårlig samvittighet, men tenkte likevel «shit» – la oss heller gjøre det skikkelig. Så neste dag la vi oss inn på et hotell. Det ble to fantastiske timer. Jeg følte meg verdsatt og ekstatisk. Det var en intimitet mellom oss, som jeg ikke hadde følt på lang tid. Måten han forførte meg, kjærtegnene hans, forspillet og selve sexen. Ja, alt var fantastisk.

Jeg følte meg som en prostituert

Men rett etter akten måtte han hjem. Han var nemlig gift, kom det frem da. Og for meg raste verden sammen. Jeg følte meg som en prostituert, selv om jeg ikke mottok betaling. Etterpå prøvde jeg å spille et spill, hvor jeg lot som jeg ikke brydde meg. Det gikk ikke. Og etter en tid endte vi opp med å rote i bilen på en ny parkeringsplass. Og så var vi i gang igjen.

Dette ga meg masse energi. Folk sa jeg så glad ut, nærmest manisk. Og jeg merket, at jeg var skikkelig på trynet etter ham. Ikke forelsket, akkurat, men jeg ville at vi skulle treffes. Og jeg ville elske med ham, se ansiktet hans, kjenne at han tok på meg og bare høre pusten hans.

Men i det siste er han begynt å bli avvisende, spiller kostbar og vil kun treffes på hans premisser. Han ser meldingene mine på Facebook, men responderer bare hvis det passer ham. Jeg har for øvrig skikkelig dårlig samvittighet overfor kona hans. Hun er utrolig pen, og jeg lurer egentlig på hva han ser i meg. Jeg er frustrert, og vet at jeg burde kutte ham ut.

