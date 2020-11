A-magasinet Portrettet Regissør Mona Fastvold: - Det kjennes trygt å være tilbake i Norge

Regissøren tok med familien og den nye filmen sin og flyttet fra koronakrisen i New York. På hjemveien fikk hun stående applaus under filmfestivalen i Venezia.

Nå nettopp

Å pakke kofferten for å dra på filmfestival i Italia virker urealistisk nå. Men de første ukene av september – før virusbølge nummer to tvang Europa i knestående igjen – rakk filmeliten å møtes i Venezia, for 77. gang.

Det var fortsatt røde løpere og glamorøse kjoler. Men også obligatorisk febersjekk ved inngangsområdet og munnbindtvang både ute og innendørs.

Ikke minst var det verdenspremiere på Mona Fastvolds nye film The World to come, som en del av festivalens hovedprogram. Og stående applaus i salen etter visningen.

– Det var fantastisk, noe jeg aldri trodde kunne skje. Aller mest var det rørende å kunne samles mange mennesker igjen og bare dele en opplevelse, sier Mona Fastvold.

– Å kjenne den energien det gir til rommet når man ser en film sammen og ikke alene hjemme i sofaen ... Det føltes fint etter dette året, i tillegg til alle de gode tilbakemeldingene vi fikk.