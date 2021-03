Foto: Tor Stenersen A-magasinet Portrettet En gang var Eva Sannum fritt vilt for paparazziene. Nå vil hun at folk skal forstå hvordan pressen fungerer. Som kjæresten til prins Felipe av Spania var Eva Sannum fritt vilt for presse fra inn- og utland. Nå jobber hun for at folk skal forstå hvordan mediene fungerer.

Kjartan Brügger Bjånesøy Journalist

Tor G. Stenersen Fotograf

19. mars 2021 15:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Hva jeg tenkte? Det var så mye, men kanskje mest på at Oprah Winfrey hadde rigget til et skuespill av et intervju.

Da Eva Sannum så det mye omtalte intervjuet med Meghan og prins Harry, var hun altså like opptatt av intervjuteknikken og det presseetiske som av innholdet.

– Synes du ikke synd på Meghan?

– Jeg kan relatere meg til det å komme fra noe helt annet, til å bli en del av en sånn spesiell familie. Men som mange har påpekt: Det burde kanskje Harry ha informert henne om.

– Fikk du noe opplæring i din tid med kongelige?

– Nei.

Eva Sannum kunne levd godt av å fortelle om hvordan det var å være kjæreste til prins Felipe i fem hektiske år. Andre har gjort lukrative karrierer i rampelyset etter langt kortere kongelige romanser. Men det har altså ikke manglet på tilbud, hun bare takket nei.

År etter år.

Og når hun endelig sier ja til et portrettintervju, er det heller ikke uten betingelser.

– Jeg er opptatt av at intervjuet skal ha et hovedfokus på den profesjonelle delen av meg, selv om jeg skjønner at alt det private er utgangspunktet.

– Hva er du redd for?

– Jeg har brukt mange år på å forhindre et inntrykk av at jeg bruker denne gamle Spania-historien min. Det kan virke litt selvhøytidelig, men jeg vil ikke at noen skal tro at jeg «snakker ut» om min fortid med pressen og prinsen, eller gir et intervju fordi jeg savner rampelyset.