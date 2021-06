A-magasinet Portrettet Thor Gjermund Eriksen (54) er kommet til livsfasen hvor han nedskalerer. Både på jobb og privat. Thor Gjermund Eriksen (54) er kommet til livsfasen hvor han nedskalerer. Både på jobb og privat.

Kaja Kirsebom Journalist

Tor Stenersen Fotograf

11. juni 2021 07:00 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Den dagen jeg går av, blir det offentlig, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han sitter i den hvite salongen på kontoret sitt i 4. etasje på Marienlyst.

– Har du tenkt over muligheten?

– Nei, jeg er ansatt til begynnelsen av 2025. Men da er det ikke mange av dem som henger bak meg her, som har sittet lenger.

Bak Eriksens isse henger forgjengerne hans på veggen. Kaare Fostervoll (1948–1962) var Norges første kringkastingssjef og fikk NRK over på TV. Einar Førde (1989–2001) geleidet NRK fra TV-monopolet og ut i den åpne konkurransen. Thor Gjermund Eriksen vil kanskje bli husket som mannen som kastet hansken i retning av Normannsløkka på Ensjø.

– Ville det ikke vært naturlig å se etter andre utfordringer nå som du har landet den nye tomten til NRK?

– Er det én ting jeg ikke skal gjøre, så er det å spekulere offentlig om når jeg skal gå av, ler han.

Da han tiltrådte som kringkastingssjef våren 2013, satte han seg fire mål: Få NRK-lisensen over på skatteseddelen. Frigjøre mer penger til TV-serier. Øke publikums tillit til NRK. Og selge bygningsmassen på Marienlyst for å finansiere et nytt hovedkvarter.

