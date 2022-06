Sett dette før? Eller dette? Du slipper ikke unna. Klikk-sakene som skal fortelle deg hvordan du kan gå ned i vekt. Noen av diettene er ekstreme. Det er noen av resultatene også. Noen kaller det helsestoff. Men mengden og intensiteten gjør det til noe helt annet. A-magasinet Siste ord De kaller det helsestoff. Jeg kaller det fettfobisk slankepropaganda.

Noen ganger skammer jeg meg over å være i mediebransjen.

Nå nettopp

Jeg tenkte først jeg bare skulle ta noen få skjermdumper. Vise et par eksempler på hvordan noen av Norges største nettaviser og helsesider fronter stoff om kropp og vekt.

Men det tar jo ikke slutt.

Fettskammingen florerer, og det er til å bli uvel av.

Det er ikke som at det var lite fra før.

I innboksene popper solbrune kropper opp med useriøse kaffedietter og insisterende ketomenyer. Influensere flekser muskler under hud som lyser av lav fettprosent, hopper av glede og viser frem dagsmenyer i alle sosiale medier. Bloggere får foreldre til å krympe seg om de gir barna en sukkerholdig is. Får de «sukkerkok i hodet» nå?

Og så, på toppen av samfunnets konstante budskap om hvem som er bra nok og hvem som må skjerpe seg eller gå i skammekroken, kommer mediene med all sin tyngde.

Du. Slipper. Ikke. Unna.

Misforstå meg rett. Helsestoff kan være fint. Men en stor del av plussartiklene handler rett og slett om slanking.

Innsalgene er så like hverandre at det er det samme om man sjekker nettsidene i oktober eller mai. Den eneste forskjellen er om man skal bli tynn til jul eller om det er sommerkroppen som spøker.

Det er illustrasjonsbilder av valkete rygger og oppblåste mager, målebånd rundt midjer og tær på badevekter. Det er private før og etterbilder med det implisitte hovedbudskapet «se, før var hen tykk og stygg, nå er hen tynn og glad».

Norsk presse er blant verdens beste. Det er bare så forbanna synd om man må svømme gjennom et hav av fettskammende slankepropaganda for å finne de gode sakene, skriver Ingeborg Senneset.

Det er vakre leger og personlige trenere som ser deg rett i hvitøyet og sier «så enkelt er det å gå ned ti kilo, sjekk ut dagsmenyen».

Det er tips for å gå ned i vekt med eller uten å trene, det er lavkarbodiett og knekkebrøddiett (på omkring 1000 kalorier om dagen. Selv en gammel anorektiker grøsser ved tanken) og ketodiett.

Og akkurat da du trodde at du leste et portrett om en miljøaktivist, kan hun fortelle at én teskje dessert av og til, det er maks utskeielse. Og ostepop? Gud forby, det rører hun ikke.

Du slipper ikke unna om du er slank fra før, da skal de siste «problemkiloene» av. Du slipper ikke unna om du er mann, her er en som «fikk sixpax i superfart».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn