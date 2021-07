Sexlivet deres har vært bra. Men så oppdaget hun noe.

De har hatt et godt sexliv. Likevel har han i årevis onanert til bilder av en annen kvinne i smug.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

Jeg er en godt voksen kvinne som ofte har følt meg ensom og sviktet i ekteskapet. Selv synes jeg at jeg har jobbet hardt for dette samlivet. Jeg har behov for at vi snakker sammen, men han er hverken flink til eller glad i å snakke. Jeg har også foreslått parterapi, men det vil han ikke. Sexlivet vårt har riktignok nesten alltid fungert godt, og det har vært forsonende.

Nå har det imidlertid skjedd noe som gjør at jeg føler stor sorg. Det viser seg at min mann har vært seksuelt tiltrukket av en kvinne på nettet over flere år.

Jeg er ikke prippen, og seksuelle fantasier kan være fint når man er sammen om dem, men dette føles som et svik. Porno hadde faktisk vært bedre. For her er det snakk om en kvinne som han har hatt tilgang til hundrevis av bilder av, i diverse seksuelle positurer, hvor han har drømt om å ha sex med henne mens han har onanert.

Jeg fikk sjokk da jeg fant ut av det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn