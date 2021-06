Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Det ser kanskje ut som pizza, men er noe helt annet Pissaladiere sender deg rett til en uterestaurant i Nice.

Pissaladiere. Den som kjenner dette vidunderlige stoffet fra varme sommerdager i Nice, vil straks tenke på den skarpe smaken av ansjos og oliven kombinert med sødmen av karamellisert løk på en myk og sprø hvetebunn. For den som ikke kjenner retten, vil navnet, kombinert med bildet av den flate baksten med fyll på toppen, føre tankene til pizza. Ikke underlig ettersom de både fonetisk og visuelt har en slående likhet. Men tro om igjen. Den franske retten, som faktisk har vel så mye Italiensk opphav, er ikke en avlegger av pizzaen.

Ordet pizza kommer enten fra pitta (brød), pinze (klype) eller pizzo (munnfull). Ordet pissaladiere har derimot et maritimt opphav. Pissala betegner en type fermentert fiskesaus, laget av ansjos og annen småfisk, som tradisjonelt blir blandet med løk. Selve ordet er avledet av det latinske piscis – fisk. Fraværet av moderne ingredienser i pissaladiere, som tomat, antyder at retten er virkelig gammel. Kanskje eldre en pizzaen.

En god pissaladiere har få ingredienser, så hver av dem må tas på største alvor. Når du lager deigen, er tid viktig. Det utvikler smaken i melet, gir bedre konsistens og gjør bakverket mer fordøyelig. La gjerne deigen heve kaldt over natten. Total baketid på minst 20 timer fra begynnelse til servering er å foretrekke. Bruk også lang tid på å steke løken. Varmen i starten skal være slik at den brunes, men ikke blir brent når du vender hvert tredje til femte minutt. Senk varmen gradvis slik at løken faller jevnt sammen og utvikler deilig sødme. Mange og gode ansjoser er et «must».

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

