Må besteforeldre behandles likt?

Det ene paret stiller alltid opp, det andre har et mye travlere liv. Bør barn og barnebarn bruke like mye tid på dem?

Vis mer

Publisert: 19.09.2023 20:38

Jeg lurer på om du har noen tanker rundt balansen mellom besteforeldrepar. Vår situasjon er slik: Mannen min og jeg er veldig heldige. Vi har to fantastiske barn, og to par besteforeldre mindre enn en halvtime med bil unna. Ideelt sett ville vi gjerne sett begge besteforeldreparene like mye, vi opplever det som mest rettferdig. Samtidig er det ikke det som er enklest for oss, for de oppfører seg så ulikt.

Besteforeldre A er nesten alltid hjemme. De lever et regelmessig liv og har god oversikt over hva som foregår hos oss. Vi besøker dem når det passer for oss. Når vi er der, driver vi med det vi selv har lyst til. Besteforeldre B er mye på reise og har alltid mye som skjer. De tar ofte initiativ til å finne på noe med oss når de har et hull i kalenderen.Når vi er der, har de klare ideer om hvor vi bør gå tur eller hva vi bør finne på.

Når vi skal besøke besteforeldre A, spør de nesten alltid hva vi vil spise. Det blir alltid noe som alle vil ha. Vi har også en dialog om hvor mye søtsaker barna kan få. Hos besteforeldre B vet vi aldri hva vi skal spise på forhånd. Av og til får vi servert mat som ikke er så barnevennlig.

Les Frode Thuens svar lenger ned: