Barna som ikke vil gå på skolen Før så vi på det som et ungdomsproblem, i dag er det flere yngre barn som ikke vil gå på skolen. Hvorfor?

01.06.2023 12:02

Vondt i magen. Snufsete. Tufs. Sebastian (11) har alltid en grunn til å holde seg hjemme. Nå har han ikke vært på skolen siden vinterferien. «Jeg har ingenting der å gjøre!» sier han.

Kall det skolevegring, skulk eller ufrivillig fravær. Uansett er det et faktum at mange barn ikke møter på skolen i kortere eller lengre perioder. Før så vi på det som et ungdomsproblem, i dag er det også flere yngre barn som ikke kommer seg på skolen. Og Sebastian er ett av dem.