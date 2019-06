– Det jeg elsker med rom coms, er at de er en positiv virkelighetsflukt i en deprimerende verden, sier Miraya Berke (28).

Rom coms? Det handler ikke om romfart, men om kjærlighet – nærmere bestemt romantiske komedier. Berke er så begeistret for sjangeren at hun i juni skal arrangere Rom Com Fest i Los Angeles, verdens første festival for romantiske komedier.