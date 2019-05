«Smak. Smak en gang til. Tygg. Svelg».

Ermæringfysiolog og trebarnsmor Rose Arntzen aper etter seg selv, slik hun en gang var. I ukens episode av podkasten Foreldrekoden forteller hun åpent om hvilke feilgrep hun mener å ha gjort i matveien overfor barna.

– Var sikkert helt forferdelig

Da hun ble mor for første gang for seks år siden, hadde hun store planer for kostholdet. Så fikk hun en kresen og småspist datter. Arntzen innser at hun var for ambisiøs. Hun insisterte på at datteren skulle spise sunt og variert, men fikk det ikke til.

– Det var sikkert helt forferdelig for henne. Og det ble ikke noe hyggelig rundt middagsbordet, sier Arntzen, som også driver bloggen Barnas Mat. Der skriver hun om sine egne erfaringer og utfordringer.

Bjørn Egil Halvorsen

– Man skulle kanskje tro det var enklere for meg fordi jeg er ernæringsfysiolog. Men også jeg sliter, sier hun i dagens episode.

Der forteller hun også om strategi-skiftet hun gjennomførte da datteren til slutt vegret seg for å gå i bursdager. På grunn av mat.

Hun har et klart råd til andre foreldre:

– Slapp mer av og nyt maten mer.

Mener foreldre må roe ambisjonene

– Mange foreldre overdimensjonerer i matveien. De har også for store forventninger til at barna skal spise allsidig tidlig, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Hun advarer mot å tvinge barna til å spise opp maten på tallerkenen og smake på absolutt alt.

– Å presse et barn til å spise, er å gå for langt. Det er for invaderende.

I dagens episode av Foreldrekoden får du tips til hva du bør gjøre og ikke bør gjøre når barna er småspiste eller ikke vil smake på maten.

Du får også tips og råd hvis du synes barna spiser for lite. Og kanskje aller viktigst: Hvilken rolle ditt eget kosthold spiller.

Er det for eksempel greit å gå på diett når du forsøker å oppdra barn på den sunne, allsidige sti?

