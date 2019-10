Det er vondt sårt og opprivende. Likevel er samlivsbrudd av og til uunngåelig.

– Å forlate og bli forlatt er grunntemaer i livet. Det er nesten det største vi i det hele tatt dealer med, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i ukens episode av Foreldrekoden.

Du kan lytte til Foreldrekoden i din podkastspiller, for eksempel Itunes eller Spotify.

Du kan også høre episoden i spilleren nedenfor.

Advarer mot baksnakking og uvennskap

Montgomery advarer sterkt mot enhver form for åpen konflikt mellom mor og far. Foreldre bør anstrenge seg for å ha en gemyttlig tone – selv om det kan være hardt.

– Det eneste vi virkelig vet om samlivsbrudd, er at barna tar skade av vedvarende konflikt mellom foreldre, sier Montgomery i ukens episode.

– Hvis du begynner å småskyte på eksen din: «Åh, det er så typisk han ...» – da treffer du i stedet barnet som står i midten, legger hun til.

I episoden går vi gjennom ulike aldre og hvor sårbare barna er gjennom oppvekstfasen ved skilsmisse eller brudd.

Foreldrekoden har etablert en egen Facebook-gruppe for foreldre i alle aldre. Her kan du få eksklusiv informasjon og være med å diskutere temaer og få tips fra andre. Bli med!

Følg Foreldrekoden på Instagram for bakgrunnsbilder og ekstra info.

Slik snakker du med barna om brudd

Montgomery kommer også med konkrete råd til hvordan dere skal fortelle barna om ny familiesituasjon. Og hvordan du håndterer barnas reaksjoner, for å nevne noe.

I spalten «Dagens spørsmål» kaster vi en livline til alle foreldre som sliter med å få de yngre barna til å slutte med smokk.

Dette er andre sesong av podkasten Foreldrekoden. Samtlige episoder fra begge sesonger ligger samlet her.

Fikk du med deg våre to populære episoder om tenåringsperioden?