Jeg er egentlig ikke helt vill etter ramsløk. Den har en litt ubalansert smak, ikke helt ulik den grønne spiren på hvitløken. Det er også slik at den er den første til å spire, og den spirer i mengder. Men når vårknipa har vart lenge nok, kaster vi kokker oss over ramsløken som skipbrudne sjømenn som akkurat er blitt reddet ut av sjøen og fått tilgang til forrådet i kapteinens lugar. Kanskje ikke akkurat det beste utgangspunktet for et balansert kjøkken, men hvilken energi!

Akkurat slik jeg har det med hvitløk, har jeg det også med ramsløk: Enten bruker jeg den med ekstrem forsiktighet, eller jeg bruker den i ekstreme mengder. Sjelden midt imellom.