Det begynte så smått i 2013: 16 år gamle Karsten Warholm fra idrettsklubben Dirnna i Ulstein kommune deltok i norsk ungdomsmesterskap i friidrett. Han stilte i åtte grener – og vant alle.

Han fortsatte å vinne stort og smått, i en rekke ulike grener, med en kropp og et hode som tydeligvis virket som å være som skapt for en idrettsarena. Han kastet, løp og hoppet seg til seier etter seier. Etter hvert merket også moren, Kristine Gølin Haddal, at sønnen hadde noe spesielt.