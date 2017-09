En natt for mange år siden, under en reise i Brasil, trodde forfatteren Carl Frode Tiller at han skulle dø. I mangel på overnattingsplass hadde han lagt seg til å sove i et nedlagt apotek, og midt på natten våknet han av klikkende pistoler mot bakhodet. Han ble skrekkslagen, men til sin overraskelse tenkte han mest på det nordtrønderske landskapet fra oppveksten, suset fra trærne utenfor barndomshjemmet i Namsos.

Spol frem til august i år, hvor han setter seg på flyet til Oslo for å delta på Aschehougs høstpresentasjon og hagefest. En sosial arena der han, etter over 100.000 solgte bøker, fortsatt ikke føler seg hjemme. Tiller er dårlig på small talk og blir utilpass og rar i slike settinger. «Å snakke løst og ledig om ingenting» sitter langt inne for en nordtrønder, særlig for Carl Frode Tiller, som vurderte å droppe festen og skylde på skitten dress.