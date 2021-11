Psykolog Frode Thuen: One night stands

Er det P-pillens skyld at denne omgangsformen ble vanlig, undrer en singel kvinne.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

Jeg har en personlig hypotese om at oppfinnelsen av P-pillen la til rette for at one night stands – denne usunne, egoistiske og triste omgangsformen – ble mye vanligere. Tidligere var dette en «luksus» særlig kvinner ikke så lett kunne unne seg, da det rett og slett kunne bli barn av det! Man måtte helst gifte seg, hvis man var så heldig at barnefaren tok ansvar. Men i mange tilfeller lurte han seg dessverre unna, og kvinnen satt igjen med skam eller måtte ty til strikkepinneabort. Dette riset bak speilet ble borte da P-pillen kom. Folk kunne ha seg uten bekymring for graviditet, og sex ble nesten som en sport for mange.

I en kronikk på NRK Ytring tidligere i år skriver psykolog Magnus Stavang om «Det romantiske bedrageriet». Der påpeker han at særlig menn lurer kvinner for å få uforpliktende sex. Det er et faktum at menn er gjennomsnittlig mer interessert i dette enn kvinner. Men nå skal vi jo alle være frigjorte. Og vi lever i en tid, der det er usexy og klengete å få følelser og ønske forpliktelse. Les: Kulhetens tyranni!

