Dette er historien om fiolinisten som forvandlet en øy. Og fem andre som satte dype spor mens de levde. A-magasinet Midsund Lysene som sluknet i 2021

Hvert år dør rundt 40.000 mennesker i Norge. Her er seks av dem som døde i år. Seks mennesker som lyste opp sitt lille hjørne av verden.

22. des. 2021 09:01 Sist oppdatert 8 minutter siden

Radiostemmen som fant ungdom og bærplukkere

Espen Lindgren (f. 1966)

En dag i 1999 satte Sigve Bolstad seg ned for å gjøre et jobbintervju for politiet. Han var assisterende prosjektleder for et nytt tiltak rundt Oslo S og Karl Johan, der fjernstyrte kameraer skulle finne og forebygge kriminalitet.

På den andre siden av bordet satt en jobbsøker med usedvanlig behagelig stemme. Espen Lindgren var kjent for hundretusener av lyttere på Radio 1, med talent for teknikk og dramaturgisk briljante reportasjer, ofte om krim og ulykker. Daværende radiokollega Lars Jacobsen beskriver kollegaen som «en brennende sjel». Espen hadde sett mange skjebner. Nå ønsket han en jobb der han ikke bare kunne snakke om dem, men med dem.

For Espen Lindgren brydde seg mye om de svake. Kanskje for mye.