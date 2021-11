A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Koronaskrekken har satt seg fast. Nå nekter 11-åringen å leke med lillebror. Maren (11) er blitt livredd for virus. Hvordan kan foreldrene hjelpe henne?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

7 minutter siden

Foreldrene til Maren er fortvilet. Hun som var en livsglad jente som elsket natur og aktivitet, er nå blitt en engstelig 11-åring som ikke går noe sted uten Antibac og munnbind. Hjemme må alt vaskes og desinfiseres, særlig hvis lillebror har vært borti det. Foreldrene skjønner at det er koronaskrekken som har satt seg fast. Hvordan kan de hjelpe henne?

Koronatiltak og smittefrykt har tæret hardt på mange. Marens far forteller at hun i starten ikke brydde seg så mye, hun ble glad for hjemmeskole i mars 2020 og klarte seg godt. De første ukene var preget av de koste seg som familie. Helt til Maren fikk høre av en venninne at hun kunne ta livet av besteforeldrene sine hvis hun ikke var forsiktig. Da elevene kom tilbake på skolen, var de voksne påpasselige og strenge med smittevern. Og Maren tok det på det største alvor.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn