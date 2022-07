A-magasinet Tannhelse – Jeg regnet med problemer. Men så store problemer, det ante jeg ikke.

Vekk med skjevheter og gulskjær på tennene. Inspirert av popidoler og (tannlege) influensere vrenger nordmenn lommene for et helt nytt glis.

Mari Lund Wictorsen Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

28. juli 2022 10:36 Sist oppdatert i dag 10:59

Sto ikke fortennene litt skjevt? Sigrid Alnæs fra Kristiansund var 13 år da hun for alvor begynte å studere eget smil. Flere av vennene hennes fikk «reggis», sølvfargede klosser med en streng imellom.

Men tannlegen var klar: «Du har ikke behov for regulering.» I mange år slo Alnæs seg til ro med svaret.

Men i midten av 20-årene fikk hun en kommentar fra sin daværende kjæreste: «Ah, nå ser jeg at du har skjeve tenner!» På samme tid så Alnæs en Instagram-reklame for «usynlig» tannregulering og hørte at superstjernen Billie Eilish snakket i en video om at hun har tatt ut sin.

På tannlegekontoret fikk Alnæs ved hjelp av en 3D-skanner se videoer av hvordan smilet hennes kunne bli etter behandlingen.

– Etterpå hadde jeg tårer i øynene, sier hun.