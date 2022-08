A-magasinet Grønn vekst Ikke slipp hagen helt ennå. Nå kan du gjøre kupp!

Ikke la deg lure av slappe planter på hagesenteret. Selv de som henger mest med hodet, vil stå rakrygget til våren. Det er nå du får planter på salg.

Marita Ryland Journalist

Per Ryland Journalist

Paul S. Amundsen Fotograf

12 minutter siden

Dette er tiden for å gjøre holdbare og gode investeringer, som du kan ha glede av resten av livet. Når noe nytt skal inn i butikken, må noe gammelt ut, og da blir det mulig å finne gode avslag på sesongens hagestæsj. Trål hagesentrene, både inne og ute. Lekre, dyre krukker går fort for 30 prosent av ordinær pris. Det samme med hagemøbler, trær, busker og stauder.

Det er lett å miste hodet når man handler på salg, men hold igjen. Ikke dra med deg masse ting hjem, som du egentlig ikke har bruk for. Og gå heller ikke i fellen og tenk at plantene på hagesenteret om høsten ser litt triste og halvdøde ut, og at du heller vil vente til nyåret med å handle. Bare gled deg til plantene skyter nye skudd til våren, du!