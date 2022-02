A-magasinet Leve sammen Psykolog Frode Thuen: Han påstår at hun er psykopat

Hun ønsket ikke å gå like fort frem i forholdet som ham. Hans tolkning var at hun var følelsesmessig ustabil.

Nå nettopp

Jeg leser med stor interesse innleggene med spørsmål og problemstillinger angående liv og samliv i vid forstand, og dine veloverveide svar på disse. Selv sliter jeg for tiden med noe som jeg ikke ser er tatt opp tidligere. Jeg blir «beskyldt» for å være psykopat, eller i hvert fall å ha psykopatiske trekk, av en person jeg har hatt et kort og intenst forhold til.

Jeg er en kvinne i 60-årene, skilt for mange år siden etter et langt ekteskap. Jeg har alltid hatt et nært og godt forhold til både barn, svigerbarn og barnebarn. Men etter skilsmissen har jeg hatt problemer med å etablere et nytt langvarig kjæresteforhold. Det har ikke manglet på muligheter, jeg har tvert imot alltid opplevd å bli vist interesse fra menn. Noen av dem har vært gift, og jeg har et par ganger vært det man kaller elskerinne. Jeg er ikke stolt av det, men føler heller at jeg bør ta avstand fra det i ettertid. Jeg nevner dette, fordi det kanskje er et relevant moment i spørsmålet om jeg har psykopatiske trekk.

Les Frode Thuens svar lenger ned: