A-magasinet Siste ord Ingeborg Senneset: Ta mikrofonen, Norge lytter Hvis du kunne nå ut til trekvart million nordmenn, hva ville du sagt?

9. des. 2021 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det var ikke det at jeg manglet ideer til hva jeg skulle skrive om.

En debatt om kvinner og alder hadde akkurat fått halve Norges voksne befolkning til å stoppe opp og ta stilling til egen «markedsverdi». Jeg brant etter å rope at det reelle alternativet til ikke å eldes, det er å slutte å leve. At å bli gammel, er et forbanna privilegium.

