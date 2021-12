A-magasinet Siste ord Smerter under sex. Skam og uførhet. Klima. Tinder i voksen alder. Dette vil dere snakke mer om.

Hvis du kunne nå ut til trekvart million nordmenn, hva ville du sagt?

9. des. 2021

Det var ikke det at jeg manglet ideer til hva jeg skulle skrive om.

En debatt om kvinner og alder hadde akkurat fått halve Norges voksne befolkning til å stoppe opp og ta stilling til egen «markedsverdi». Jeg satt på hendene mine og brant etter å rope at det reelle alternativet til ikke å eldes, det er å slutte å leve. At å bli gammel er et forbanna privilegium.

Og smitteverntiltakene var akkurat blitt skrudd til – igjen. Samtidig drev en treningsinfluenser og preiket om hvor sunt det var å droppe vaksiner. Jeg lot det bli med en kommentar i kommentarfeltet hans, men ville helst skrive spalten «Kjære bortskjemte nordmann, ta deg sammen og ta vaksinen din». Med banneord.

Jeg har også noe uoppgjort med avisforsider som konstant driver det jeg kaller slankepropaganda. Det blir litt stillere nå rett før jul, men bare vent, snart skal alle få en følelse av at kroppen må være åsted for konstant oppussing igjen.

Desember: Her er den beste sausen. Januar: Her er den beste BMI-en. Give me a break.

Svarene var rørende, provoserende og gledelige. Og de bør leses av flest mulig. mener Ingeborg Senneset.

Men en helt annen tanke stoppet meg. Jeg får skrive fast i landets største magasin. Et ansvar, en mulighet. Et privilegium. Hva om jeg «lånte bort» den plassen til noen som aldri får et mikrofonstativ?

Så jeg spurte følgerne mine på Instagram: Hvis du kunne sagt hva du ville, en hemmelighet, en mening, en advarsel, hva som helst, til mer enn 700.000 nordmenn, hva hadde du sagt?

Langt over tusen mennesker svarte. Her er noen av dem.

