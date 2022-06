Lett å ta med

Endelig sommerferie! Og jeg skal hjelpe deg å pakke litt lettere.

I går 16:34

Det er rart med gamle vaner, er det ikke? Ofte er de så inngrodde, at man ikke engang merker dem. Ting bare er sånn. Tenk på alle uskrevne hytteregler, rekkefølgen frokostbordet dekkes i, uuttalte forventninger ...

Så snart jeg forteller hva jeg jobber med, blir jeg ofte bedt om å verifisere noen av folks regler for drikke. Er det ikke fælt med folk som skåler uten å holde blikkontakt? Som hever glasset over hodet? Er det ikke sant at rosévin smaker saft, og at en teskje i flasken vil holde boblene intakte? Men de aller, aller mest bastante meningene er ofte knyttet til emballasje.

Noen av dem er riktige. Flere er direkte feil. Og dem skal vi gyve løs på nå.

Dette er mytene

Glass er best. Tungt glass betyr at vinen var dyr. Hulrommet under flaskebunnen sier noe om vinens kvalitet. Skrukork er juks. Plast noe tull. Og pappvin er noe vi haster ut av butikken med, og håper at naboen ikke ser oss.

Men akkurat i dag starter ferien for mange av dere. Kofferter buler. Bagasjerom fylles med poser og følges av hoderystende undring over hvor mange ting en familie trenger for noen dager på tur. Skal vi virkelig lesse på med gamle forventninger i tillegg? Vil du bakse med ekstra vekt og tomgods gjennom ferien?

La meg vise deg hvordan vi kan gjøre ferien litt enklere.

