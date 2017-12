Finn Bjelke liker at Oslo prøver å være storby, men misliker folk som tror de er storbyboere

Arbeidsplassen min er et sted å gå forbi og nyte. Radiohuset er et smykke i Oslo. Både utvendig og innvendig. Bygningen er majestetisk og historisk - og huset har en sjel.

Jeg bor i samme leilighet som den jeg vokste opp i. Bortsett fra gjesteopptredner på Carl Berner og i Bergen har jeg bodd på Majorstuen. Det hender jeg møter folk som er stolte av at de for eksempel er vokst opp på Grünerløkka, sånn er ikke jeg. Jeg er ikke stolt over å ha vokst opp på Majorstuen. Jeg liker meg der jeg bor - men jeg kunne trivdes mange steder.