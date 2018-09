All ære til familievernkontorene, samlivsspaltistene – og til oss terapeuter, men nå er denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er denne gang kommet til bokstaven N. Det er N for Netflix-følelsen. Teksten er ikke sponset.

En mann sier til meg: «Vi sliter.» Kjærligheten dør. Han forteller om null sex, mange sure kommentarer, hennes stadige himling med øynene og gjensidig gjerrighet. Men de holder ut. «Hadde vi ikke hatt Netflix, hadde vi vært skilt for lengst.»