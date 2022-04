A-magasinet Siste ord Kaveh Rashidi: Myten om den perfekte påsken Hvis livet som småbarnspappa har lært meg én ting, er det at jeg ikke bør ha noe særlig ambisjoner til hvordan dagene skal være.

6. apr. 2022 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

Vi har akkurat kommet tilbake til hytta etter en fantastisk skitur med toåringen i pulk. Han leker rolig for seg selv, kjæresten løser kryssord foran peisen og jeg lager en deilig middag til oss alle. Så spiser minstemann litt godteri fra påskeegget og legger seg på slaget klokken 18.30, helt uten protester, slik at mamma og pappa får kvelden sammen til å lade batteriene. For en fred og harmoni. Og ikke minst: For en røverhistorie!

Jeg har aldri hatt mindre kontroll over mitt eget liv enn jeg har nå, så da har jeg lært meg å ha kontroll over forventningene mine i stedet. Det gjelder spesielt for høytidene, som gjerne ledsages av virkelighetsfjerne og eventyraktige forestillinger.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn