A-magasinet Portrettet – Det føles ganske urettferdig å overleve Hvorfor kom han hjem når venner ikke gjorde det? Det lurer Utøya-overlever og fersk statsråd Jan Christian Vestre fortsatt på.

25. nov. 2021 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Han hadde kjent på en ubestemmelig uro før han dro på Utøya det året, men han dro likevel.

22. juli 2011 hadde AUF-er Jan Christian Vestre fått oppdraget med å intervjue dagens æresgjest, Gro Harlem Brundtland, etter at hun gikk av scenen. Hun snakket om ungt engasjement, om å ikke gi opp. Om hvor fint det var å se demokratiet utfolde seg i praksis på øya.

– Det er sterkt å se i ettertid, faktisk. For det intervjuet ble jo tatt opp bare noen timer før ...

Den nye næringsministeren har snakket på inn- og utpust om aktiv næringspolitikk og grønn omstilling. Først nå leter han litt etter ordene.

Han var knapt 25 år den gangen. Etter seansen med Brundtland var han i kafébygget for å laste opp film av intervjuet. Men internett kunne være seig materie den gangen. Ting tok tid.

– Og så kom skuddene. Og da ble det kaos.

I 2013 var Vestre en av dem som fikk ansvaret for gjenoppbyggingen på øya. Som styreleder for Utøya AS har Vestre snakket mye om demokrati, om å ta øya tilbake. Men lite om de lengste minuttene og timene i sitt liv. Det er ikke ham det har handlet om.

