A-magasinet Søvn Snarvei til søvnen? Før telte vi millioner av sauer, nå kjøper vi melatoninpiller for millioner.

24. mars 2022 17:02 Sist oppdatert nå nettopp

For en stund siden slet jeg med å få sove. Plutselig begynte jeg å våkne ved firetiden og kunne høre både søppelbil, fuglesang og avisbud før vekkerklokken ulte dagen i gang. Etter hvert bestemte jeg meg for å stå opp i stedet for å ligge søvnløs.

Da gjorde jeg en tankevekkende oppdagelse: Det var jevn aktivitet i sosiale medier natt etter natt. Og det var stort sett de samme menneskene som var logget på der ute i mørket et sted. Mennesker jeg ikke så på som trøtte, bleke nattmennesker, men som høyst aktive og produktive samfunnsborgere. Var det virkelig så vanlig å slite med nattesøvnen?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn