A-magasinet Jul Brusens Grandiosa

I 50 år har vi kranglet om farge, merke og dato for når den kan drikkes. Hvorfor mener vi så sterkt om julebrusen?

Mari Lund Wictorsen Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

Dan P. Neegaard Fotograf

22. des. 2021 09:17 Sist oppdatert 36 minutter siden

Livsløpet deres starter på det minst julete stedet av alle. På samlebåndet i et kjølig bryggeri med betonggulv står plastflaskene på rekke og rad. Ingen julemusikk. Ingen lukt av nystekte pepperkaker. Bare småprat mellom to truckførere.

Julebrusflaskene durer sakte av gårde, som om den skvulpende, søte væsken inni dem var hva som helst. Flaskene vet det ikke selv ennå, men på et eller annet tidspunkt er de et (jule) must.