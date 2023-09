Han skroller på mobilen hele tiden. Også når hun trenger trøst.

Publisert: 27.09.2023 09:12 | Oppdatert: 27.09.2023 16:25

Min partner og jeg er begge godt voksne. Vi møttes for noen år siden og ble etter en tid samboere. Nå som vi har kommet så tett innpå hverandre, dukker det selvsagt opp sider hos oss som man kanskje eller kanskje ikke hadde forutsett.

Én av disse sidene er min samboers behov for å være på mobilen. Han er veldig opptatt av den, og spesielt av Facebook, ser det ut som. Han følger med på meldinger og skroller mye. Dette skjer mange ganger om dagen, midt i samtaler og aktiviteter – når som helst og hvor som helst. Det skjedde til og med da jeg akkurat hadde opplevd et tragisk dødsfall i familien, og jeg naturlig nok hadde behov for å prate og kjenne medfølelse for det jeg hadde opplevd. I stedet ble jeg møtt med skrolling og totalt fravær av interesse.

Av og til lurer jeg på om han har kontakt med andre kvinner på denne måten. Han tar til og med mobilen med seg når han skal ut for å kaste søppel.

En annen side er min samboers behov for å se på pene kvinner. Han søker opp lettkledde, pene kvinner på nett, snur seg etter dem på gaten og plystrer etter dem. Det virker som om dette skjer automatisk, uten at han tenker seg om. Han gjør det også når jeg er med ham, og det sårer meg.

