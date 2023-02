A-magasinet Hedvig Montgomery Foreldrekoden: Mysteriet Mads Storebror er plutselig blitt så slem. Hvorfor?

09.02.2023 10:08

Mads (10) har alltid vært en grei gutt. Helt til nå. Han som pleide å være en tålmodig og leken storebror, er blitt en ren plageånd for lillebroren på seks. Ikke nok med at han plager ham fysisk. De tingene han sier til ham er nesten verre, forteller far.

Mads fornærmer, håner og krenker lillebror, som ikke forstår noe av det som skjer. For hvor ble det av den snille storebroren han kjente?

