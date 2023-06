Hun tier om mannens elskerinne

Hun har visst det i to år, men frykter skilsmisse om hun tar det opp.

09.06.2023 12:58

Både han og jeg later som ingenting. Slik har det «fungert» i snart to år, men nå er jeg blitt veldig usikker på veien videre. Derfor vil jeg høre med deg hva du tenker om situasjonen.

Vi har vært gift i over tretti år og har stort sett hatt et godt ekteskap. Sexlivet vårt har riktignok alltid skrantet litt. Men sex betyr ikke så mye for meg, og slik har det alltid vært. De første årene hadde vi sex en gang eller to i måneden, etter hvert er det blitt stadig sjeldnere. Min mann har opplevd dette som en evig utfordring. I perioder har det gitt opphav til mye mas og diskusjon, hvor han har uttrykt stor frustrasjon over at det «blir så lite på ham».

Men for noen år siden gikk det opp for meg at han hadde sluttet å mase om dem. Det fikk meg til å lure på om han hadde funnet seg en annen. Det avviste han fullstendig. Og jeg slo meg til ro med det, for en stund. Tvilen slapp likevel ikke taket, og etter en tid fikk jeg stadig sterkere mistanker om at han hadde en på si.

Jeg spurte og grov nesten daglig, mens han like konsekvent nektet. Uansett hva jeg holdt frem som «bevis», for at han var utro. Til slutt var jeg så desperat etter å få klarhet i saken, at jeg hyret en privat etterforsker. Og han fant ganske raskt sikre bevis for at min mann hadde et forhold til en annen kvinne.

Les Frode Thuens svar lenger ned: