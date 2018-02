Den mest populære dagen å begjære skilsmisse på i USA? Dagen etter Valentine’s Day.

– Historier om dårlige opplevelser på Valentine’s Day blir gjerne dratt frem når klientene mine forteller hvorfor de vil skilles. Merkedagen er naturligvis ikke hovedgrunnen til at ekteskap sprekker, men mange bruker slike spesielle anledninger til å finne ut hvor mye partneren egentlig bryr seg om dem, forteller Jacquelynn Lizarranga Hansen. A-magasinet møter 35-åringen på kontoret hennes i hjertet av Los Angeles.

Veggene er hvite, det er stilrent og beroligende. Passordet for internettilgang er «freedom». Hit kommer amerikanske menn og kvinner som har bestemt seg for å avslutte ekteskapene sine. De som er blitt desillusjonert og ikke orker mer. For flere av dem blir en skuffende feiring av romantikkens egen høytidsdag, 14. februar, den siste spikeren i kisten.