– Helt ærlig: Hvem tør rekke opp hånden og si høyt at de er imot et dynamisk og interessant liv der man får utvikle kompetansen sin?

Mannen som spør, heter Svend Brinkmann og er professor i psykologi. 42-åringen ble kjent over hele Danmark da han tok et oppgjør med selvhjelpslitteratur, coachingbransjen og såkalt positiv tenkning for noen år siden. Siden har han skapt debatt om hvorvidt jaget etter honnørord som «kompetanseutvikling» og «verdiøkning» er i ferd med å skygge over meningen med livet.