Alle vet at chili brenner, men ingen spør hvorfor den gjør det. Bare synet av den avlange, spisse frukten kan fremkalle en skrekkblandet fryd. På det mest intense kan det også fortone seg som den fremkaller en kraftig irritasjon i huden, men det gjør den ikke. Det er bare på liksom. Det aktive stoffet capsicum ligner en nervegift som frembringer smerte, men helt uten å forvolde skade.

Noen planter bærer frukter fordi de vil bli spist og på den måten bli spredt via dyrenes avføring. Frøene kan være beskyttet av en glatt hinne eller tykt skall, slik at de unngår å bli ødelagt på den farefulle reisen mellom tenner og magesyre. Chili kan se ganske lekker ut når den henger rød og modne, men dyrene som forsøker seg på den, lærer fort at det ble et smertefullt måltid.