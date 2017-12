Hvis jeg var deg, ville jeg ikke stolt på at slekt og venner finner frem til julegaven du ønsker deg aller mest. Når Vinmonopolet har spesialslipp av Bordeaux-viner fra 2014-årgangen og moden vin like før jul, er det kanskje like greit å bare kjøpe julegavene til seg selv.

Den mest innbarkede Bordeaux-fansen har rustet opp i noen dager allerede. De er på jakt etter dyre viner med svært lav tilgjengelighet, som forsvinner i løpet av minutter torsdag morgen når dørene åpner. Ikke stress. Vinene som begeistret og overrasket meg mest, ligger i prissjiktet 300–500 kr. De kan lagres, men er tilgjengelige og åpen på smak allerede nå. Mye vin for pengene og kvanta som gir deg en sjanse til å få tak i dem uten å måtte slåss i kø i morgentimene. Etter å ha smakt 71 av vinene, har jeg måttet gjøre et brutalt utvalg. Valget falt på rødvin fra 2014-årgangen. Lenge så det ut til at det skulle bli nok en mellom-årgang I Bordeaux med fuktig vær gjennom sommeren. Men så kom en varm og solrik høst. Produktansvarlig for spesialpolene, Per Mæleng, kaller det en «nesten fremragende årgang».