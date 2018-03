Vi har så lett for å tenke at vi er de første moderne menneskene. At de som levde før oss var endimensjonale. Enklere. Definitivt dummere. Historien blir sjablonger og tablåer. Jeg tror mange av dere husker påskefortellingene nesten som en flanellograf.

Men det er en sammenheng her. Fire ord som har en direkte innvirkning på vinvalget ditt til påskelam eller hyttetur i påsken. Nå skal du høre.