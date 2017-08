To av spaltene i juli handlet om menn som på ulike måter uttrykte frustrasjon over mangelfull sex i samlivet. Disse innleggene, og svarene mine, har skapt reaksjoner. Noen – særlig menn, har satt pris på at dette temaet ble tatt opp.

En eldre mann skriver: «Jeg kjenner meg så altfor godt igjen i beskrivelsene til denne mannen og synes det er flott at du understreker at konen ikke bare kan lukke øynene for mannens savn på det seksuelle området.»