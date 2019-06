Hei, det er kreftkorrespondenten her. Det er blitt mange uker nå, i mer enn fem måneder har jeg tilbrakt nesten all min tid i et bitte lite rom. Det var jo ikke meningen. Men det er faktisk overraskende hvor syk det går an å bli.

Det er én erfaring. En annen er det lille rommet, det lille livsrommet. Hadde noen på forhånd sagt at jeg skulle bli her i månedsvis, ville jeg hylt høyt. Og hadde noen sagt hvor elendig jeg skulle føle meg, ville jeg ikke trodd det var mulig.