Koht-podkast: – Jeg bare feiltolket fullstendig

A-magasinet følger komiker, programleder og spaltist Christine Koht gjennom kreftbehandlingen denne vinteren og våren.

Med journalist Joachim Førsund snakker hun om stort og smått, og selve livet.

I den tredje episoden av podkasten Koht vil leve, som publiseres av A-magasinet, er vi med når situasjonen hennes blir enda mer alvorlig på grunn av farlige bivirkninger av behandlingen.

Kona Pernille Rygg klandrer seg selv for ikke å ha skjønt det tidligere.

– Jeg bare feiltolket fullstendig, sier hun.

– Hvis det nå i verste scenario skulle vært sånn hun ikke kunne få noe mer behandling, fordi hun hadde hatt en sånn voldsom bivirkning, og det var farlig, så ville jeg tenke «var det jeg som sørget for det?». Og det ville det vært helt forferdelig hvis det var, sier Rygg.

Men Koht gleder seg også over å spise bamsemums til frokost- og ikke minst over å kunne spise knekkebrød igjen. Det kan være et vendepunkt.

Hør podkasten her:

Les A-magasinets sak om Koht her. Hun forberedte et show om sin innbilte sykdom – så kom den på ordentlig. Hun er rammet av en sjelden og svært alvorlig kreftform.

Fakta: Anne Christine Koht (51) Norsk komiker og programleder. Hun ble kjent gjennom radioprogrammet Mammarazzi, som hun laget sammen med sin gode venninne Anne Lindmo, og har senere laget en rekke TV-programmer. For Koht i familien og Jan Johansen – jakten på den norske mannen vant hun Gullruten i kategorien beste kvinnelige programleder. Christine Koht er bosatt i Tønsberg, sammen med forfatteren Pernille Rygg, hennes kjæreste gjennom 26 år. Koht skulle hatt premiere på forestillingen Bør jeg være bekymret? i mars 2019, men har måttet avlyse alle forestillinger etter å ha fått påvist føflekkreft like før jul.